Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. CDU Ruchheim wählt Dennis Schmidt als Ortsvorsteherkandidaten und ein vielseitiges Team für die Kommunalwahl.

In der jüngsten Mitgliederversammlung hat die CDU Ruchheim einstimmig Dennis Schmidt als ihren Kandidaten für das Amt des Ortsvorstehers nominiert. „Es war eine große Ehre, in den vergangenen

Jahren als Ortsvorsteher tätig zu sein und gemeinsam mit den Ruchheimerinnnen und Ruchheimern an der Weiterentwicklung unseres Stadtteils zu arbeiten. Doch unser Weg ist noch nicht zu Ende – auch

die nächsten Jahre möchte ich mich mit vollem Einsatz für unsere Gemeinschaft einsetzen.“ so Schmidt.

Neben seiner Nominierung als Ortsvorsteherkandidat führt Schmidt auch die Liste der Ortsbeiratskandidatinnen und -kandidaten der CDU Ruchheim an. Die breit gefächerte Auswahl an talentierten Persönlichkeiten spiegelt die Vielfalt und den Zusammenhalt innerhalb des Stadtteils wieder. Mit einer Mischung aus bewährten Kräften und neuen Gesichtern ist das Team der CDU Ruchheim bestens gerüstet, um die Interessen der Bürgerinnen und Bürger zu vertreten.

Die weiteren Kandidatinnen und Kandidaten für den Ruchheimer Ortsbeirat sind Edith Steig, Dr. Tanja Heß, Jochen Unger, Katharina Gregori, Michael Wenni und Tobias Klaußner.

Die CDU Ruchheim lädt alle Bürgerinnen und Bürger ein, sich aktiv am demokratischen Prozess zu beteiligen und ihre Stimme für ein lebendiges, vielfältiges und zukunftsorientiertes Ruchheim abzugeben.

