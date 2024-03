Ludwigshafen – Deutsche Nationalmannschaft feiert Auswärtssieg in Frankreich

Ludwigshafen / Frankfurt / Lyon – Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist mit einem verdienten 2:0-Auswärtssieg in Lyon/Frankreich gut ins Europameisterschaftsjahr 2024 gestartet. Bereits nach nur 8 Sekunden erzielte der Leverkusener Florian Wirtz mit seinem ersten Länderspieltor das 1:0 und schoss damit den frühesten Treffer in der Geschichte vom deutschen DFB-Team. Nach der Pause sorgte Kai Havertz in der 49. Minute für den 2:0-Endstand beim Vizeweltmeister in Frankreich.

Bereits am Dienstag (26.3) bestreitet die deutsche Nationalmannschaft das nächste Freundschaftsspiel gegen die Niederlande. Das Spiel in Frankfurt wird um 20.45 Uhr live in RTL übertragen.

In Deutschland findet in diesem Jahr die Fußball-Europameisterschaft vom 14. Juni bis zum 14. Juli 2024 statt. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft spielt in der Gruppe A gegen Schottland, Ungarn und die Schweiz. Das Eröffnungsspiel zur Fußball-Europameisterschaft bestreitet Deutschland am 14. Juni 2024 in München gegen Schottland. Weitere Informationen gibt es unter www.DFB.de.

Text Michael Sonnick