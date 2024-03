Eberbach – Motorradrennfahrer Lukas Tulovic ist WM-Vierter nach dem Auftakt in Portugal

Eberbach / Metropolregion Rhein-Neckar. Der Motorradrennfahrer Lukas Tulovic aus Eberbach hat bei der ersten Veranstaltung zur MotoE-Weltmeisterschaft in Portimao/Portugal die Plätze vier und sechs belegt und ist jetzt WM-Vierter.

Der 23-jährige Moto2-Europameister von 2022 geht für das deutsche Dynavolt IntactGP MotoE-Team auf einer Ducati MotoE an den Start und belegte im Training mit 0,739 Sekunden den achten Startplatz von 18 Fahrern. Im ersten Rennen über 7 Runden hatte Lukas Tulovic als Vierter 3,403 Sekunden Rückstand auf den Sieger Nicholas Spinelli aus Italien. Im zweiten Lauf konnte Tulovic den Abstand auf 1,251 Sekunden auf den Sieger Mattia Casadei (Italien) als Sechster verkürzen. Nach zwei von 16 Rennen ist Lukas Tulovic mit 23 Punkten WM-Vierter. Titelverteidiger Mattia Casadei führt mit 41 Zählern nur ganz knapp vor dem Spanier Hector Garzo mit 40 Punkten. Garzo ist der Teamkollege von Lukas Tulovic vom deutschen Team aus Memmingen im Allgäu. Die MotoE-WM wird bei acht Veranstaltungen mit jeweils zwei Rennen ausgetragen. Auch beim Deutschland-Grand Prix vom 4. bis 6. Juli auf dem Sachsenring in Hohenstein-Ernstthal in der Nähe von Chemnitz geht die MotoE-Klasse an den Start.

Im Vorjahr belegte Lukas Tulovic in der Moto2-WM mit 12 Punkten nur den 23. Gesamtrang, sein bestes Ergebnis war der zehnte Platz beim Österreich-Grand Prix. Lukas Tulovic wurde am 15. Juni 2000 in Eberbach geboren und begann früh mit dem Motorsport, 2014 wurde er Vizemeister im ADAC Junior Cup.

Text Michael Sonnick

Foto : Der Motorradrennfahrer Lukas Tulovic aus Eberbach ist WM-Vierter nach dem MotoE-Auftakt in Portugal (Foto Michael Sonnick)

