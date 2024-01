Mannheim – Hochrisiko-Fußballbegegnung SV Waldhof gegen Dynamo Dresden verläuft weitestgehend ohne besondere Zwischenfälle

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Am Dienstagabend wurde die Drittligapartie SV Waldhof gegen Dynamo Dresden kurz nach 19 Uhr angestoßen. Das Spiel startete aufgrund mehrerer abbrennender Rauchtöpfe etwa drei Minuten später als geplant.

Während des Spielverlaufs kam es zu keinen besonderen Zwischenfällen. In der Halbzeitpause ließen die Fans diverses Feuerwerk im Stadion steigen. Bei der An- und Abreise wurden vereinzelt Böller auch außerhalb des Stadions gezündet. Nach bisherigem Kenntnisstand gerieten die Fangruppierungen körperlich nicht aneinander und trennten sich schließlich friedlich. Bezüglich der gezündeten Pyrotechnik hat die Polizei die Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz aufgenommen. Vor dem Spielbeginn kam es kurzfristig zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen im Bereich rund um das Stadion.

