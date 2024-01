Landau – In zwei Häuser eingebrochen

Landau / südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Zwischen dem 22. Und 23.01.2023 kam es zu zwei Einbrüchen im Bereich Landau.

In der Zeit von Montag 19.00 Uhr auf Dienstag 07.45 Uhr wurde das Fenster zu einem Wohnhaus in der Kirchstraße in Essingen aufgehebelt und Bargeld und Schmuck entwendet.

In der Alte Bahnhofstraße in Dammheim wurde ein Wohnhaus in der Zeit von Montag morgens bis 18.50 Uhr angegangen. Hier wurde nach aktuellem Ermittlungsstand nichts entwendet. Auch in diesem Fall gelangten die Diebe über ein Fenster in das Objekt. Ob ein Tatzusammenhang besteht ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizei Landau unter 06341/287-0 entgegen.