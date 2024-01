Mannheim – Unachtsamkeit löst Brand in Wohnung aus

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am heutigen Morgen wurden gegen 4.30 Uhr Rettungskräfte der Feuerwehr, der Polizei und des Rettungsdienstes zu einem Wohnungsbrand in der Bruchsaler Straße alarmiert. Vor Ort befasste sich die Feuerwehr umgehend mit den Löschmaßnahmen einer in Brand geratenen Couch in einer Kellerwohnung. Die Bewohner hatten bereits alle das Haus verlassen. Lediglich der 81-jährige Bewohner der Kellerwohnung musste vor Ort medizinisch versorgt werden. Es ergaben sich keine Hinweise auf eine strafbare Handlung. Alle Anwohner konnten nach kurzer Zeit wieder in ihre Wohnung zurückkehren. Es entstand kein Sachschaden am Gebäude. Lediglich die Habseligkeiten des 81-Jährigen nahmen geringen Schaden.

