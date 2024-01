POL-MA: Mannheim: Brennender Müllcontainer in der Innenstadt – Polizei sucht Zeugen

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar

Aus bislang noch unbekannter Ursache geriet am heutigen Freitag gegen 5 Uhr ein Restmüllcontainer in der Freßgasse in Brand. Als die Feuerwehr eintraf, brannte das Behältnis lichterloh. Ob der Container mutwillig angezündet wurde oder ob das Feuer fahrlässig entstand, ist Gegenstand der nun vom Polizeirevier Mannheim-Oststadt eingeleiteten Ermittlungen. Der Schaden wird auf 300 Euro geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter der Telefonnummer 0621-174-3310 zu melden.