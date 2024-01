Ludwigshafen – VIDEO NACHTRAG – Brand in der Raschigstraße

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Wie bereits von MRN-News berichtet, kam es heute 20.012024, um 4:43 Uhr in der Raschigstraße zu einem Feuerwehreinsatz. Nach weiteren Erkenntnissen kam es im Keller des Mehrfamilienhauses zu einem Brand, der von der Feuerwehr mit einem Handlöscher schnell gelöscht werden konnte.

Obwohl das Feuer schnell gelöscht werden konnte, wurde das Anwesen bis ins Obergeschoß verraucht, so dass das Gebäude entlüftet werden musste. Der Elektroverteiler und die Wasserversorgung wurden so in Mitleidenschaft gezogen, dass alle Wohnungen von der Energieversorgung getrennt werden mussten. Somit ist aktuell das Mehrfamilienhaus nicht bewohnbar. Die Bewohner kümmerten sich selbst um Ersatzunterkünfte. Wie in der Erstmeldung gemeldet gab es keine verletzten Personen.

Im Einsatz waren neben der Feuerwehr noch die Polizei, Rettungskräfte und die Technischen Werke Ludwigshafen.