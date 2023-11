Hockenheim – Bürgerbüro eingeschränkt erreichbar

Aufgrund einiger Krankheitsfälle ist das Bürgerbüro derzeit nur eingeschränkt erreichbar. Am Mittwoch, 22. November, können ab 14 Uhr nur die bisher vereinbarten Termine betreut werden, am Donnerstag, 23. November, ist das Bürgerbüro nur bis 12 Uhr erreichbar. Die Verwaltung bittet die Bürgerinnen und Bürger, den Online-Terminkalender zu nutzen, um ihre Termine zu vereinbaren und von telefonischen Rückfragen abzusehen. In dringenden Fällen kann auch eine E-Mail an buergerbuero@hockenheim.de geschrieben werden. Die Stadtverwaltung Hockenheim ist bemüht, den gewohnten Service so schnell wie möglich wieder anbieten zu können – sollten sich weitere Änderungen ergeben, werden diese auf unserer Homepage und in den sozialen Medien mitgeteilt.

Quelle: Stadtverwaltung Hockenheim / Stadtwerke Hockenheim