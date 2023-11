Speyer – Beifahrerin Lisa Kiefer aus Speyer gehört bei der Rallye Hessisches Bergland am Samstag zu den Favoriten

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstag geht die Rallye-Beifahrerin Lisa Kiefer aus Speyer bei der Rallye Hessisches Bergland mit ihrem Piloten Chris Gropengiesser aus Schauenburg an den Start und zählt zu den Favoriten um den Gesamtsieg. Die beiden pilotieren einen Skoda Fabia Rallye2 Evo und haben Mitte Oktober zusammen die 26. Rallye Bad Emstal gewonnen. Der Start der Rallye mit den 58 Teams ist in Melsungen um 12.19 Uhr und die Fahrer absolvieren zwölf Wertungsprüfungen, die zwei- bis dreimal zu durchfahren sind und zwischen vier und zehn Kilometern Länge haben. Die Fahrerinnen und Fahrer sind dabei in den Kreisen Schwalm-Eder und Hersfeld-Rotenburg unterwegs. Nach dem Start der Rallye in Melsungen führt die Route über Rhünda und Malsfeld zum Stock und zum Schwarzen Stock in den Nachbarkreis. Die letzten Prüfungen werden dann wieder in Melsungen und Malsfeld ausgefahren. Neben Gropengiesser und Kiefer gehören Stefan Göttig (Fuldatal) mit Natalie Solbach-Schmidt (Attendorn), die ebenfalls auf einem Skoda Fabia starten, zu den Sieganwärtern. Nach Angaben des Veranstalters Rallye-Team Hessisches Bergland sind etwa 340 Helferinnen und Helfer rund um die Rallye im Einsatz.Der 27-jährige Hesse Chris Gropengiesser hat mit Lisa Kiefer Ende September auch die Rallye „Kohle & Stahl“ gewonnen. Der Skoda-Pilot fuhr dort im Saarland bei vier von sechs Wertungsprüfungen die Bestzeit. Die 31-jährige Lisa Kiefer, die in Landau geboren wurde und jetzt als Lehrerin in Frankenthal arbeitet, freut sich auf die Rallye: „Für meinen Fahrer Chris Gropengiesser ist es quasi eine Heimrallye. Es wäre schön, wenn wir zusammen den dritten Sieg in Folge feiern könnten. Dann hätten wir jetzt jeden Monat in Folge eine Rallye gewonnen.“ Lisa Kiefer zählt zu den erfolgreichsten Rallye-Beifahrerinnen in Deutschland und war als Beifahrerin Deutsche Rallyemeisterin im Jahr 2021 in der Klasse 2WD. In dieser Saison verpasste Lisa Kiefer mit ihrem Freund und Stammpiloten Raffael Sulzinger aus dem bayerischen Tittling im Ford Fiesta Rallye4 nur um einen Punkt die Deutsche Meisterschaft in der DRM2-Wertung und wurden damit Vizemeister. Lisa Kiefer startet schon seit Jahren für den Motorclub Haßloch im ADAC Pfalz.

Quelle:

Foto Michael Sonnick