Sandhausen/Mannheim – Der SV Sandhausen trifft am Samstag 18.11 im Badischen Pokal auf SV Waldhof Mannheim

Sandhausen/Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Der SV 1916 Sandhausen trifft im Viertelfinale vom Badischen Pokal am Samstag, 18. November um 14.30 Uhr, auf den SV Waldhof Mannheim. Für das Spiel der beiden Drittligisten gibt es noch Eintrittskarten direkt am GP-Stadion am Hardtwald, der Sieger steht dann im Halbfinale. Sandhausen hatte im Achtelfinale das Auswärtsspiel beim Kreis Ligisten SpVgg Wallstadt mit 6:0 gewonnen. Die Waldhöfer feierten einen 4:0-Auswärtssieg beim VfB Eppingen. Die Waldhöfer hatten 2022 den Badischen Pokal zu Hause beim Endspiel im Carl-Benz-Stadion gewonnen. Weitere Informationen über den SV 1916 Sandhausen gibt es unter www.svs1916.de und über den SV Waldhof Mannheim gibt es unter www.svw07.de.

Quelle:

Foto Michael Sonnick

Text Michael Sonnick