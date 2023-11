Rhein-Pfalz-Kreis – Kreisbad Heidespaß Maxdorf-Lambsheim nach Revision: Schwimmbereich wegen Hubbodenreparaturarbeiten am 21.11.2023 geschlossen

Rhein-Pfalz-Kreis / Maxdorf / Metropolregion Rhein-Neckar.

Das Kreisbad Heidespaß Maxdorf-Lambsheim ist zurzeit wegen Revision noch bis einschließlich 19.11.2023 geschlossen.

Bei der Revision wurde festgestellt, dass der Hubboden kaputt ist. Ein Teil der Reparaturarbeiten wird am Dienstag, den 21.11.2023 erledigt, so dass an diesem Tag der Schwimmbereich im Kreisbad Heidespaß geschlossen bleiben muss. Der Saunabereich ist davon nicht betroffen und hat am 21.11.2023 wie gewohnt geöffnet.

Am Montag, den 20.11.2023 sind Bad und Sauna zu den üblichen Zeiten für Sie geöffnet.

Rhein-Pfalz-Kreis / Bäderteam