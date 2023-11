Rhein-Pfalz-Kreis – Kreisjahrbuch 2024 auch mit einem Artikel aus Mutterstadt

Band 40 des Kreisjahrbuchs des Rhein-Pfalz-Kreises (früher Heimatjahrbuch des Landkreises Ludwigshafen) wurde am 9. November der Öffentlichkeit vorgestellt. Das KJB 2024 umfasst wieder Artikel aus den Bereichen Geschichte, Literatur, Kunst, Leben im Landkreis, Informationen aus den Partnerkreisen sowie die Kreischronik 2023. Vorgestellt wurde das 157 Seiten starke Kreisjahrbuch in Anwesenheit einiger Autoren von Landrat Clemens Körner, Kreisbeigeordneter Manfred Gräf und dem Leiter des Kulturamtes, Paul Platz.

Die Präsentation an diesem geschichtsträchtigen Datum (85. Jahrestag Pogromnacht) im Historischen Rathaus in Mutterstadt und damit in unmittelbarer Nähe zu dem früheren Synagogenstandort passte genau zu dem Beitrag mit Fotos im KJB aus Mutterstadt.

Die Autoren, Gemeindearchivarin Dr. Christina Wolf und Ortschronist Volker Schläfer, erläutern in dem Artikel in drei Abschnitten, wie Mutterstadt ein Zeichen gegen das Vergessen setzt. GEDENKEN steht dabei für die Aktion Stolpersteine, an deren Umsetzung sich auch Mutterstadt beteiligt mit der Verlegung von bisher 67 Stolpersteinen und einer Stolperschwelle und stellen dafür beispielhaft die Schicksale der Familien Oehlbert, Sundelowitz und Volz vor. Unter ERINNERN geht es um die Biografie des in Mutterstadt geborenen Zeitungswissenschaftlers Prof. Adolf Koch, für den auf dem jüdischen Friedhof eine Erinnerungsplakette auf dem Grabstein seines Vaters angebracht wurde. MAHNEN befasst sich mit der Zerstörung der Mutterstadter Synagoge am 9./10. November 1938 und der Anbringung einer Informationstafel am ehemaligen Standort in der Oggersheimer Straße.

An der Vorstellung des KJB nahmen aus Mutterstadt auch 3. Beigeordneter Hartmut Kegel für die Gemeinde und der ehemalige Kreisbeigeordnete Konrad Heller teil.

Erhältlich ist das Kreisjahrbuch zum Preis von 9,50 Euro im Rathaus, Zimmer 102 und über den Buchhandel (ISBN 978-3-931717-24-7).

Text: Volker Schläfer