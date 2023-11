Mannheim – Urbaner Wandel in der Nachbarschaft von T 4/ T 5 – “Mangos kistenweise” – Nachbarschaftliches Erzählcafe im Turmzimmer der Citykirche Konkordien

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Rahmen des Projekts URBANER WANDEL IN DER NACHBARSCHAFT VON T 4 / T 5 laden das Kulturamt Mannheim und das Quartiermanagement Unterstadt Interessierte aus der Nachbarschaft zum diesjährigen Erzählcafé am Dienstag, 28. November, um 17 Uhr in das Turmzimmer der Citykirche Konkordien ein. Bei winterlichem Kaffee und Kuchen wird anhand von Texten und Fotografien die Entwicklung der Innenstadt um T 4 / T 5 wie auch der Quadrate gemeinsam näher beleuchtet. Wo sind die Veränderungen besonders sichtbar? Welche Entdeckungen und Erfahrungen wurden im Zuge des urbanen Wandels gemacht? Was bleibt als Konstante für die Bewohnerinnen und Bewohner? Diese und ähnliche Fragen können zusammen beantwortet und der individuelle Bezug zur eigenen Nachbarschaft reflektiert werden, um gemeinsam neue Blickwinkel auf das Quartier entstehen zu lassen.

Gerne können die Teilnehmenden selbst Fotografien oder Zeitungsartikel aus den Quadraten mitbringen. Auch diesmal findet das Erzählcafé mit dem Turmzimmer der Citykirche Konkordien an einem besonderen Veranstaltungsort über den Dächern der Innenstadt statt.

Termin: Dienstag, 28. November 2023

Uhrzeit: 17 Uhr

Ort: Turmzimmer Citykirche Konkordien (Aufzug vorhanden)

Eintritt frei