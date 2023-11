Ludwigshafen – Trickdiebe erbeuten 40.000 Euro

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstagnachmittag (16.11.2023), gegen 14:20 Uhr, sprachen zwei unbekannte Männer aus einem silbernen Mercedes mit französischem Kennzeichen einen 83-Jährigen an, welcher zu Fuß in der Stadt unterwegs war. Die Unbekannten gaben sich als Nachbarn des Mannes aus baten ihn darum, Bargeld in seiner Wohnung zu deponieren, da sie verreisen müssten. Außerdem boten sie dem Senior an, ihn nach Hause zu fahren. Der 83-Jährige nahm das Angebot an und führte die Männer in seine Wohnung in der Benckiserstraße. Hier öffnete er eine Geldkassette, in welcher sich 40.000 Euro Bargeld und eine Bankkarte samt Zettel mit der PIN-Nummer befanden. Die Männer deponierten zunächst einen Umschlag in der Kassette, dann lockten sie ihn unter dem Vorwand, eine Tragetasche zu benötigen, von der Kassette weg und nahmen diese unbemerkt an sich. Anschließend verließen die Wohnung. Erst dann bemerkte der 83-Jährige den Diebstahl und informierte die Polizei. Er beschrieb die beiden Täter als circa 40 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß. Beide hätten mittellange, schwarze Haare gehabt, einer einen Vollbart, der andere rasiert. Getragen hätten beide eine Jeans und einer eine Kunstlederjacke.

Wem sind das beschriebene Fahrzeug oder die Personen im Bereich der Benckiserstraße aufgefallen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Trickdiebe sind erfinderisch und schauspielerisch begabt. Seien Sie deshalb immer misstrauisch, wenn Sie von Fremden angesprochen oder Fremde bei Ihnen zu Hause klingeln. Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Klären Sie die Echtheit von Amtspersonen oder Handwerkern unter der Ihnen bekannten Erreichbarkeit ab. Wenn Ihnen eine Situation verdächtig vorkommt oder Sie sich unwohl fühlen, beenden Sie das Gespräch und schließen Sie die Tür. Rufen Sie die Polizei, unter der 110 wenn Sie bedrängt werden oder sich in einer Gefahr befinden. Nähere Informationen zum Thema sowie die Tricks der Täter erfahren sie unter www.polizei-beratung.de