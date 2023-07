Meckesheim – NACHTRAG – Tödlicher Unfall mit Traktor

Meckesheim / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Donnerstag ereignete sich um kurz nach 17 Uhr in Meckesheim in der Straße Am Hummelberg ein tragischer Unfall. Nach ersten Erkenntnissen kam ein 60-Jähriger zu Tode, als er mit seinem Traktor beim Rückwärtsfahren von einem unbefestigten Feldweg abkam und eine Böschung herunterstürzte. Das Fahrzeug überschlug sich mehrfach. Dabei zog sich der Mann tödliche Verletzungen zu.

Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

