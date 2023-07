Ludwigshafen – Fahrkartenautomaten beschädigt – Zeugen gesucht

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Bereits am Sonntag den 02.07.2023, gegen 15:45 Uhr, wurden im Stadtteil Mundenheim innerhalb weniger Minuten an den Straßenbahnhaltestellen “Hoheneckenstraße” in der Rheingönheimerstraße und der nahegelegenen Haltestellestelle “Giulini” in der Hauptstraße die jeweiligen Fahrkartenautomaten durch Unbekannte beschädigt. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Identität der Täter geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

