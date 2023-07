Ludwigshafen – Betäubungsmittelhandel vereitelt

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Durch einen Passanten wurde der Polizei am Sonntagabend (09.07.2023) ein möglicher Drogendeal in einem Hinterhof eines Anwesens in der Wredestraße gemeldet. Polizeikräfte stellten an der Örtlichkeit vier Männer im Alter zwischen 25 und 31 Jahren fest, welche bei Erblicken der Beamten die Flucht ergriffen. Trotz Androhung des Distanzelektroimpulsgeräts setzten sie ihre Flucht zunächst fort, konnten aber schließlich gestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei konnte ca. 50 Gramm Marihuana in fertig verpackten Verkaufseinheiten sowie mehrere hundert Euro Bargeld sichergestellt werden. Die Männer verbrachten die Nacht in Polizeigewahrsam. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln eingeleitet.

INSERAT

Loewe.one - Deutschlands unabhängiger Energiekosten-Optimierer

Loewe.One