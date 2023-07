Ludwigshafen – gefährliche Körperverletzung – Zeugen gesucht

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am späten Sonntagabend (09.07.2023), gegen 22:20 Uhr, kam es in einem Bistro am Berliner Platz zunächst zu einem Streit zwischen einer dreiköpfigen Personengruppe und zwei jungen Männern. Das Streitgespräch verlagerte sich auf den Berliner Platz, wo einer der beiden Männer einen Schlagring anlegte und einem 19-Jährigen mehrfach ins Gesicht schlug. Nach einem kurzen Gerangel flüchteten die beiden Männer zu Fuß. Der 19-Jährige wurde leicht verletzt und durch den hinzugezogenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die beiden Täter wurden als circa 18-20 Jahre alt und dunkelhaarig beschrieben, einer habe ein blaues Oberteil getragen.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Identität der Täter geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .