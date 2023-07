Benjamin Hübner startet Trainee-Programm bei der TSG Hoffenheim

Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Am 24. Januar dieses Jahres verabschiedete sich Benjamin Hübner vor dem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart emotional von den Fans und beendete verletzungsbedingt seine aktive Karriere. Nun kehrt der ehemalige Mannschaftskapitän zum Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim zurück. Der 34 Jahre alte gebürtige Wiesbadener absolviert bei der TSG ein 18-monatiges Trainee-Programm und tauscht Rasen gegen Schreibtisch.

Gegen diese bildhafte Formulierung allerdings erhebt Alexander Rosen umgehend Einspruch: „Wir verstecken Benni sicher nicht hinter dem Computer und in Büros. Er wird hier nicht geschont“, kündigt der TSG-Geschäftsführer schmunzelnd eine verschärfte Gangart an. „Benni soll diverse Abteilungen durchlaufen und so möglichst viele Einblicke in die Ressorts erhalten, um während seiner praktischen Ausbildung wichtige Kenntnisse und Kompetenzen für seine berufliche Zukunft zu erhalten“, erläutert Rosen. Eine zentrale Rolle soll dabei auch die TSG-Akademie spielen, die Alexander Rosen, der einst selbst als Leiter des Nachwuchsleistungszentrums bei der TSG begann, als „Herzstück unseres Klubs“ bezeichnet.

„Ich bin der TSG unglaublich dankbar, dass ich nach meinem Karriereende gerade hier die Chance bekomme, das Innenleben eines Profiklubs in einer anderen, für mich noch ungewohnten Rolle kennenzulernen“, freut sich Benjamin Hübner auf seine neue Aufgabe. „Mir war immer klar, dass ich dem Fußball und vor allem diesem besonderen Verein, der mir über all die Jahre sehr ans Herz gewachsen ist, erhalten bleiben möchte. Ich durfte während meiner aktiven Karriere hier nicht nur Kapitän sein, sondern auch Champions League spielen. Das ist für mich absolut außergewöhnlich. Jetzt freue ich mich, diesen Klub mit all seinen unterschiedlichen Facetten kennenlernen zu dürfen.“

Nachdem Benjamin Hübner in der Vergangenheit bereits neben seiner aktiven Karriere das UEFA-Zertifikat für Fußballmanagement in Kooperation mit der Université de Lausanne erworben hat, absolviert er bei der TSG nun eine Art duale Ausbildung: Neben seiner Tätigkeit im Kraichgau, absolviert der ehemalige Innenverteidiger zudem eine Umschulung zum Sportfachwirt (IHK). Bei der TSG soll Hübners Fokus in den nächsten 18 Monaten vor allem auf den sportlichen Themen liegen, aber auch Stationen im Marketing, der Medienabteilung und dem Sponsoring stehen für den 34-Jährigen auf dem Programm, der zudem den Erwerb einer Trainerlizenz anstrebt.