TSG Hoffenheim verpflichtet Marius Bülter vom FC Schalke 04

Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat Marius Bülter verpflichtet. Der 30 Jahre alte Stürmer kommt vom Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 in den Kraichgau und unterschreibt einen bis zum 30. Juni 2026 datierten Vertrag.

„Jeder im Klub war begeistert von der Idee, Marius zur TSG zu holen. Wir sind nicht nur von seinen fußballerischen Qualitäten überzeugt, die er nicht zuletzt in der abgelaufenen Saison hinlänglich bewiesen hat, sondern auch von dem Menschen. Marius vereint viele Eigenschaften, auf die wir nach einer für uns lehrreichen Saison besonderen Wert legen: Geschwindigkeit, Gier, Mentalität, körperliche Präsenz und Torgefahr“, sagt TSG-Geschäftsführer Alexander Rosen. „Nach recht intensiven Verhandlungen und zahlreichen Gesprächen, freuen wir uns, dass wir den Transfer nun realisieren konnten. Marius hat auf eine vertraglich vereinbarte Beteiligung an der Transfersumme verzichtet und damit einen entscheidenden Beitrag zum Gelingen seines Wechsels geleistet. Das zeigt seinen Charakter und untermauert seinen absoluten Wunsch, für die TSG auflaufen zu wollen“, ergänzt Rosen.

„Ich möchte mich bei allen bedanken, die dazu beigetragen haben, den Transfer umzusetzen und es mir zu ermöglichen, dass ich mich nun ganz auf den Fußball und eine neue, reizvolle Aufgabe konzentrieren kann“, kommentiert Marius Bülter seinen Wechsel nach Hoffenheim. „Nach dem ersten Gespräch mit den TSG-Verantwortlichen war für mich klar, wohin die Reise gehen soll. Ich habe mich von der ersten Minute an sehr wertgeschätzt gefühlt und möchte dem Klub nun das mir entgegengebrachte Vertrauen auf dem Rasen zurückgeben.“

Marius Bülter wechselte im Juli 2021 von Union Berlin zum FC Schalke 04, für den er in 69 Pflichtspielen 23 Tore (14 Vorlagen) erzielte. Er war damit nicht nur einer der Erfolgsgaranten für den Aufstieg in der Spielzeit 2021/22, sondern mit seinen elf Toren in 33 Bundesliga-Spielen in der abgelaufenen Saison auch maßgeblich an der starken Rückrunde des späteren Bundesliga-Absteigers beteiligt. Insgesamt absolvierte der 30-Jährige in den vergangenen vier Jahren 91 Bundesliga- und 32 Zweitligaspiele für Schalke und Union Berlin (29 Tore). Bei der TSG wird Bülter künftig mit der Rückennummer 21 auflaufen.