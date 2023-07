Mannheim – Erneuter Kabeldiebstahl aus Rohbau

Dossenheim / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Samstagnacht, in der Zeit zwischen 01:30 Uhr und 02:00 Uhr wurde ein 18-Jähriger in der Bergstraße von einer bislang unbekannten männlichen Gruppe aus bisher nicht bekannten Gründen unvermittelt angegriffen. Dabei wurde der 18-Jährige so fest gestoßen, dass er zu Boden stürzte, mit dem Kopf auf den Boden prallte und ... Mehr lesen »