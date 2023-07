Landschildkröte gefunden – Schildkrötenbesitzer*in in Speyer gesucht

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – Ende Juni 2023 wurde im St.-Klara-Kloster-Weg in Speyer eine Schildkröte gefunden. Es handelt sich um eine artgeschützte Landschildkröte. Der Rückenpanzer des Tieres ist etwa 16 Zentimeter lang. Wer eine solche Schildkröte vermisst, möge sich bitte umgehend mit der Abteilung Umwelt und Forsten der Stadtverwaltung in Verbindung setzen. Ansprechpartnerin ist Stefanie Kraft ist per E-Mail an stefanie.kraft@stadt-speyer.de oder telefonisch unter 06232 14-2749 erreichbar.

