Höchst i. Odw. – Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Höchst i. Odw./Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstag (01.07.) kam es auf der Erbacher Straße in Höchst im Odenwald in der Nähe des Montemelianer Platzes zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 28-jähriger Fahrradfahrer gegen 10:45 Uhr auf der Erbacher Straße in Fahrtrichtung Bad König. Hierbei wurde ihm der Weg durch einen Pkw abgeschnitten, welcher zuvor die Erbacher Straße in Fahrtrichtung Groß-Umstadt befuhr und in eine linksseitige Parklücke einfahren wollte. Hierbei übersah der Pkw-Fahrer den entgegenkommenden Radfahrer mutmaßlich, woraufhin der Radfahrer eine Vollbremsung einlegen musste um nicht mit dem Pkw zu kollidieren. Der Radfahrer aus Breuberg stürzte hierbei und zog sich zahlreiche Schürfwunden und Prellungen zu.

Der männliche Fahrzeugführer, welcher laut Zeugen ein südländisches Erscheinungsbild gehabt habe, sei anschließend aus seinem Fahrzeug ausgestiegen und habe kurzzeitig nach dem am Boden liegenden Radfahrer geschaut. Nachdem

weitere Passanten hinzukamen, stieg der Unfallverursacher wieder in seinen schwarzen Kleinwagen und fuhr davon, ohne seinen entsprechenden Pflichten nachzukommen. Da die Unfallörtlichkeit in der gut besuchten Innenstadt liegt, erhofft sich die Polizei Hinweise zur Person des Unfallverursachers oder dessen Pkw durch mögliche weitere Zeugen. Hinweise bitte an die sachbearbeitende Polizeistation in Höchst im Odenwald unter 06163 / 941-0.

Berichterstatter: Barthelmes, POK