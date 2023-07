Eppelheim – Medizinischer Notfall führt zum Unfall

Eppelheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Ein 45-jähriger Fahrzeugführer befuhr am Samstag gegen 2.20 Uhr in Eppelheim die Schillerstraße in Richtung Jakob-Ruppert-Straße. Kurz nachdem das Fahrzeug die Schulstraße überquerte, kam dies nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in den dortigen Gartenzaun eines Hauses. Dort blieb der Citroen mit der Fahrzeugfront im besagtem Garten stehen. Die Anwohnerin bemerkte den Unfall und setzte hierauf einen Notruf ab. Fast zeitgleich trafen Ersthelfer am Unfallort ein. Diese begaben sich umgehend zum Fahrzeug und fanden den Fahrer bewusstlos vor. Im Rahmen der Ersten Hilfe wurde der 45-Jährige bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte durch die Ersthelfer erfolgreich reanimiert und im Anschluss in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Vermutlich verlor der 45-Jährige aufgrund eines medizinischen Notfalls sein Bewusstsein und fuhr infolge dessen mit seinem Fahrzeug in den Gartenzaun. Bei der Kollision entstand geringer Sachschaden am Fahrzeug. Der Zaun wurde ebenfalls beschädigt. Die genaue Höhe des Sachschadens ist bislang noch unbekannt. (ots)

