VIDEO-NACHTRAG: Tödlicher Motorradunfall A65 bei Mutterstadt

Mutterstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Auf der A65 Höhe Mutterstadt kam es am Sonntag, den 2. Juli, gegen ca. 15:30 Uhr zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierten ein Motorrad und ein Pkw kurz nach dem Mutterstadter Kreuz. Hierdurch wurde der 18-jährige Motorradfahrer auf die Gegenfahrbahn geschleudert und schwerst verletzt. Der 53-jährige Autofahrer wurde leicht verletzt. Der beteiligte Motorradfahrer ist noch vor Ort seinen Verletzungen erlegen. ,

Die A65 war für mehrere Stunden vollgesperrt. Einsatzfahrzeuge und Rettungskräfte inklusive Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Ein Gutachter war ebenfalls vor Ort. Aufgrund des tödlichen Unfalls gab es eine Vollsperrung in beiden Richtungen zwischen Dannstadt-Schauernheim und dem Kreuz Mutterstadt. Die Sperrung dauerte bis in den Abend an. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. Der Verkehr staute sich auf rund 5 km.