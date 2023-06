Schifferstadt – Radfahrer kollidieren miteinander

Schifferstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am gestrigen Abend, gegen 18:50 Uhr, befuhr ein 70-jähriger Radfahrer den Wirtschaftsweg, welcher parallel zur Rehhofstraße verläuft, in Richtung Salierstraße. Ein 49-jähriger Radfahrer befuhr einen angrenzenden Wirtschaftsweg in Richtung Rehhofstraße. Beim Kreuzen der beiden Wirtschaftswege kollidierten beide Radfahrer miteinander und verletzten sich leicht. Eine ärztliche Versorgung war vor Ort nicht notwindig. Insgesamt entstand Sachschaden von etwa 150 Euro.

INSERAT

Loewe.one - Deutschlands unabhängiger Energiekosten-Optimierer

Loewe.One