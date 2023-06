Ludwigshafen -Toter in der Prinzregentenstraße – Verdacht eines Tötungsdeliktes

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) In der Prinzregentenstraße wurde am 27.06.2023, gegen 23 Uhr, ein 34-Jähriger leblos in seiner Wohnung gefunden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ist von einem Tötungsdelikt auszugehen. Ein Tatverdächtiger wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen und Umständen der Tat sowie dem Motiv dauern an.

