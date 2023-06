Mannheim – Offensivspieler Minos Gouras verstärkt den SV Waldhof

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Auch für die Offensive des SV Waldhof Mannheim 07 gibt es eine Verstärkung. Minos Gouras wechselt vom SSV Jahn Regensburg aus der 2. Bundesliga zum SV Waldhof Mannheim. Der in Speyer geborene Offensivspieler sammelte zuvor bereits 57 Einsätze in der 3. Liga beim 1. FC Saarbrücken. Dabei erzielte der Deutsch-Grieche 13 Tore und bereitete 7 weitere vor. Seine fußballerische Ausbildung durchlief der 25-jährige unter anderem im Nachwuchsleistungszentrum vom SC Freiburg, sowie bei Astoria Walldorf, wo er den Sprung in den Profifußball schaffte. Der dribbelstarke Offensivspieler bringt eine gute Geschwindigkeit, sowie Stärken im Eins gegen Eins Duell mit an den Alsenweg

„Minos ist ein Kind der Region und kennt dementsprechend auch das Umfeld gut. Ich verfolge seine Entwicklung seit der U19. Es war spannend zu sehen, wie er sich seitdem kontinuierlich hochgearbeitet hat. Mit seiner Spielweise wird er unserer Mannschaft weiterhelfen wird und uns weiteren offensiven Spielwitz in den Alltag bringen. Mit 25 Jahren ist auch Minos, wie bereits bei unseren bisherigen Neuzugängen, noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung und kann hier seinen nächsten Schritt gehen“, so Tim Schork, Geschäftsführer Sport des SV Waldhof Mannheim 07.

„Die Verantwortlichen des SV Waldhof Mannheim haben sich sehr um mich bemüht, weshalb ich nun froh bin meinen Vertrag hier unterschreiben zu können. Ich komme hier aus der Region und bin umso glücklicher wieder zurück in der Heimat zu sein. Mit meiner Spielweise denke ich, dass ich der Mannschaft weiterhelfen kann und so in der Offensive für mehr Gefahr sorgen werde”, so Minos Gouras, Neuzugang des SV Waldhof Mannheim 07.