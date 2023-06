Haus der Jugend Heidelberg: Das Programm im Juli – Hip-Hop-Workshop und erste Ü16-Party im neuen Haus – Sommerfest und Ferienprogramm

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Haus der Jugend, Römerstraße 87, läutet den Sommer ein: Nach einem Rap-Battle-Workshop und der ersten Ü16-Party im neuen Haus startet das Ferienprogramm mit einem großen Sommerfest.

Wie es sich für Heidelberg als Wiege des deutschen Hip-Hops gehört, bietet das Haus der Jugend am Samstag, 1. Juli 2023, einen Hip-Hop-Workshop mit anschließender Jam an. Den Workshop leitet der Rapper „Samurai“ (Masahimo Nagami) aus München. Er ist Gewinner des All-Style-Battle 2022. Der Workshop findet von 16 bis 18 Uhr statt, die Teilnahme kostet 10 Euro. Anmeldung per E-Mail an uschy.szott@heidelberg.de. Im Anschluss findet von 18.30 Uhr bis Mitternacht das große 1:1-All-Style-Battle statt, bei der die Workshop-Teilnehmenden das Gelernte zusammen mit anderen Rappern unter Beweis stellen können. Die Startgebühr für Battle-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer beträgt 10 Euro. Es können maximal 16 Personen teilnehmen. Der Eintritt für Zuschauende ist frei.

Am Samstag, 8. Juli 2023, findet die erste Ü16-Party im neuen Haus statt. Von 20.30 Uhr bis Mitternacht sorgt DJ Sigma (Jonas Sigmann) für Stimmung in der Disco. Zum Chillen und Abhängen gibt es eine Außenbar im Freien. Der Eintritt ist frei.

Das große Sommerfest steigt am Sonntag, 23. Juli 2023, und leitet die Sommerferien ein. Von 11 bis 17 Uhr gibt es Tanzshows, Theater, Taiko, Kreatives, ein Bungeetrampolin und Sportangebote sowie ein großes kulinarisches Angebot mit Sommergrillen. Der Eintritt ist frei.

Das Ferienprogramm für alle Kinder von sechs bis zwölf Jahren, die ihre Sommerferien in Heidelberg verbringen, startet am Montag, 31. Juli 2023. Die offene Spielaktion unter dem Titel „Eine magische Abenteuerreise“ ist kostenfrei und findet täglich von 9 bis 15 Uhr statt. Eine Voranmeldung ist nicht nötig. In den ersten vier Ferienwochen findet die Aktion im Haus der Jugend statt. Für die letzten beiden Ferienwochen (28. August bis 8. September) geht es mit der Outdoor-Spielaktion in der Pferchelhütte (Ziegelhausen) weiter.