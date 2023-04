Weinheim – Harley-Davidson-Fahrer die Vorfahrt genommen und geflüchtet – Polizei sucht Zeugen!

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstagabend gegen 19 Uhr verursachte ein derzeit noch unbekannter Autofahrer im Einmündungsbereich Bismarkstraße/ Friedrich-Straße einen Unfall und flüchtete anschließend. Ein 30-jähriger Mann fuhr mit seiner Harley-Davidson auf der Friedrich-Straße in Richtung Mannheimer Straße, als der Unbekannte im genannten Einmündungsbereich die Vorfahrt des Motorradfahrers missachtete. Um eine Kollision zu vermeiden, musste der Motorradfahrer so stark abbremsen, dass er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und zu Fall kam. Verletzt wurde er glücklicherweise nicht, an seinem Motorrad entstand jedoch ein erheblicher Sachschaden in Höhe von knapp 5000 Euro. Gegen den oder die Unbekannte wird nun wegen Unfallflucht ermittelt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Weinheim, unter der Telefonnummer 06201/1003-0, zu melden.