Geschwindigkeitskontrollen in Bad Dürkheim und Wachenheim

Bad Dürkheim / Wachenheim / Landkreis Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Am Freitag, 21.04.2023, wurden durch die Polizeiinspektion Bad Dürkheim zwei Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.

In Bad Dürkheim in der Kaiserslauterer Straße wurden zur Mittagszeit 55 Fahrzeuge gemessen. Alle Fahrzeugführer hielten sich vorbildlich an die erlaubten 30km/h.

In Wachenheim an der Weinstraße wurde in der Waldstraße (K16) in der Zeit von 13:00 Uhr und 13:45 Uhr eine Kontrolle durchgeführt. Hierbei konnten 6 Verstöße festgestellt werden. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit lag bei 63 km/h bei erlaubten 30 km/h.

Quelle: POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ / Polizei Bad Dürkheim