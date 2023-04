Speyer – Einbruch in Kindergarten

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Zeitraum vom 17.04.2023, 19:30 Uhr bis 18.04.2023, 07:00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln einer Tür Zugang zu einer Kindertagestätte in der Johannes-Kirschhoch-Straße. Im Innern durchsuchten sie in einem Büro sämtliche Schränke. Nach ersten Feststellungen dürften ein niedriger vierstelliger Bargeldbetrag entwendet worden sein. Die Sachschadenshöhe ist bislang nicht bekannt. Zeugen, die in der Nacht von Montag auf Dienstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Johannes-Kirschhoch-Straße gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.

