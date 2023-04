Speyer – Kontrollen der Polizei

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 19.04.2023 zwischen 10:30 Uhr und 13:30 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei in Speyer im Dienstgebiet mehrere Fahrzeugführer und Radfahrer. Im Rahmen der Kontrollen konnten folgende Verstöße festgestellt werden: PKW: 1x fehlende Ladungssicherung, 1x abgelaufene Hauptuntersuchung, 2x Handyverstoß, 1x Missachtung Rotlicht Fahrrad: 4x falsche Benutzung Radweg, 3x technische Ein- / Vorrichtungen an Fahrrad nicht vorschriftsmäßig, 1x Handyverstoß

