Edesheim – BAB65 – Unfall mit vier Fahrzeugen und drei Verletzten

Edesheim/Landkreis Südliche Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Morgen des Donnerstags befuhr gegen 07:50 Uhr ein 34-jähriger Hyundai-Fahrer die BAB65 in Fahrtrichtung Karlsruhe auf Höhe der Rastanlage Pfälzer Weinstraße West und übersah, dass vor ihm ein 52-Jähriger in seinem Opel die Fahrt aufgrund der Verkehrslage verlangsamen musste. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, durch den der Hyundai-Fahrer und die 50-jährige Beifahrerin im Opel leicht verletzt wurden. Eine auf die beiden Fahrzeuge folgende 31-jährige Skoda-Fahrerin konnte noch rechtzeitig bremsen, eine dahinter befindliche 19-Jährige in ihrem Audi jedoch nicht, sodass es auch hier zum Zusammenstoß kam, durch den der Skoda zudem noch auf den bereits stehenden Hyundai des Hauptunfallverusachers geschoben wurde. Die 31-Jährige klagte ebenfalls über leichte Verletzungen, sodass im Nachgang drei Personen zur medizinischen Abklärung in umliegende Krankenhäuser kamen. Die BAB65 war während der Unfallaufnahme und der Räumungsmaßnahmen für ca. eineinhalb Stunden nur auf dem rechten Fahrstreifen befahrbar. Es kam zum Rückstau bis über die AS Edenkoben hinaus.

