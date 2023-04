Weinheim – Bahnhofstraße ist wieder frei – Lob an Tiefbauamt und Baufirma

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar

Alle Wege führen wieder in die Weinheimer City – Lob an Tiefbauamt und Baufirma

Hau ruck – mit sichtbarer Freude legten jetzt die Einzelhändler der Bahnhofstraße Hand an. Um die Mittagszeit am Mittwoch war es soweit: Gemeinsam mit Christian Wind vom Weinheimer Tiefbauamt und den Vertretern der Baufirma Michael Gärtner konnten sie die Absperrungen der Bahnhofstraßen-Baustelle zur Seite räumen. Zuvor waren Baucontainer und Bau-Sicherheitszäune abgebaut worden. Jetzt rollt der Verkehr wieder auf der Hauptzufahrt in die Weinheimer City.

Rund vier Wochen hat die Baustelle gedauert, die wegen Rissen und Senkungen in der Straße erforderlich geworden ist – zwei Wochen kürzer als gedacht. Daher verdienten sich die Mitarbeiter des Tiefbauamtes und der Baufirma großes Lob. Alles lief reibungslos, ein Rädchen griff ins andere. Noch am Dienstag nach Ostern hatte Tiefbauamts-Mitarbeiter Christian Wind die Markierungsarbeiten koordiniert. Es war zum Ende nochmal minutiöse Arbeit erforderlich, weil der Regen die Aufgabe erschwert hatte. Aber dann klappte doch noch alles.

Insgesamt verlief die Baustellenzeit, da waren sich alle Akteure einig, besser als gedacht. Daran hatte ein auch besonderes City-Management seinen Anteil, denn über die Baustellenzeit hatte die Stadt eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, die den Kunden der Innenstadt einen Einkaufsbesuch in Weinheim erleichtert. Zum Beispiel war die Buslinie auf direktem Weg in die Innenstadt geführt wurden, weitere kostenlose Parkplätze wurden eingerichtet, andere für zwei Stunden kostenlos zur Verfügung gestellt.

Quelle Stadt Weinheim