Ludwigshafen – Theatergruppe am Jungen Pfalzbau präsentiert am 15.04.2023 “Teerapie Zeremonie”

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

TEERAPIE ZEREMONIE

Mahala International, die Theatergruppe am Jungen Pfalzbau, unter der Leitung der Autorin und Regisseurin Luise Rist und dem Theaterpädagogen Choman Bahram, spielt am Samstag, 15.04.23 um 18:00 Uhr auf der Probebühne 2 TEERAPIE ZEREMONIE!

Dreizehn junge Ludwigshafner:innen, deren Muttersprachen Persisch, Kurdisch, Arabisch, Somalisch, Polnisch und Pfälzisch sind, spielen ein Stück, in dem es um Regeln der Gesellschaft geht. Die kleine Komödie erzählt von den Schwierigkeiten, woanders anzukommen und dem Glück, irgendwo aufgenommen zu werden.

Einheitspreis: 8 Euro/ ermäßigt 6 Euro

Familienpaket 22 Euro

Kartentelefon 0621/504 2558

Quelle Bild / Text Theater im Pfalzbau