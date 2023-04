Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Ein aufmerksamer Anwohner hat dem Kommunalen Vollzugsdienst (KVD) am Sonntag, 9. April 2023, geholfen, die Verursacherin einer illegalen Müllablagerung in Mitte ausfindig zu machen. Der Bürger hatte kurz vor 13 Uhr dem KVD mitgeteilt, dass eine Frau in einem öffentlich zugänglichen Hinterhof Abfall wie beispielsweise Kartonagen, Speiseölkanister und Lebensmitteleimer neben ... Mehr lesen »