Frankenthal – SPD-Abgeordneter Martin Haller lädt Mädchen zum Girls‘ Day in die Landeshauptstadt ein

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar.Den Landtag erkunden und Debatten führen: SPD-Abgeordneter Martin Haller lädt Mädchen zum Girls‘ Day in die Landeshauptstadt ein

Was machen Landtagsabgeordnete eigentlich so den ganzen Tag? Wie funktioniert der Landtag? Oder ganz grundsätzlich: Was ist das eigentlich, diese Landespolitik? Alles Fragen, die wir zum bundesweiten „Girls’ Day“ am Donnerstag, 27. April 2023, gerne beantworten wollen. Die SPD-Landtagsfraktion lädt daher zum „Mädchen Zukunftstag“ junge Frauen und Mädchen ab 14 Jahren zu einem spannenden Tag mit viel Programm in die Landeshauptstadt nach Mainz ein. Daran beteiligt sich auch Martin Haller, Landtagsabgeordneter aus Lambsheim.

„Beim Thema Gleichstellung hat die SPD in Bund und Land bereits viel erreicht und doch liegt noch jede Menge Arbeit vor uns. Es gibt noch zu viele Bereiche, in denen Frauen und Mädchen unterrepräsentiert sind – dazu zählt leider auch die Politik. Wir setzen uns weiter dafür ein, das zu ändern und unterstützen dabei auch den Mädchen-Zukunftstag als wichtiges Instrument“, sagt Haller. „Beim Girls‘ Day wollen wir in der SPD-Fraktion unter anderem zeigen, dass Politik vielfältig, spannend und nah an den Menschen ist – und alles andere als Männersache.“

Die ausgewählten Teilnehmerinnen werden am 27. April die SPD-Landtagsfraktion besuchen, sich mit Abgeordneten austauschen und die Möglichkeit haben, alles zu fragen, was sie schon immer über Politik wissen wollten. Außerdem steht eine Führung im Landtag und dem Plenarsaal auf dem Programm. Zudem können sich die Mädchen in einem Rollenspiel selbst als Politikerinnen versuchen und Debatten führen. Wer weiß, vielleicht ist da ja dann auch schon die nächste Spitzenpolitikerin des Landes dabei?

Anmeldung:

Wer Interesse hat, bei der SPD-Landtagsfraktion am „Mädchen Zukunftstag“ teilzunehmen, kann sich bis zum 21. April 2023 per Mail an das Wahlkreisbüro des SPD-Abgeordneten Martin Haller wenden: Martin.Haller@spd.landtag.rlp.de

Quelle Haller, Martin, MdL