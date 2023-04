Worms – Verkehrsunfall mit E-Scooter – Fahrerin schwer verletzt

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar. Bei einem Verkehrsunfall, der sich am gestrigen Mittwoch, gegen 14:45 Uhr in der Grabenstraße in Worms ereignete, wurde die 34-jährige Fahrerin eines E-Scooters schwer verletzt. Aufgrund eines zu geringen Seitenabstandes streifte sie im Vorbeifahren ein geparktes Auto, wodurch es zum Sturz kam. Hierbei erlitt die Frau Kopfverletzungen und musste mit einem Rettungswagen ins Klinikum verbracht werden. Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, hatte die Frau vor Fahrtantritt ehebliche Mengen Alkohol konsumiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2 Promille. Zudem verfügte der E-Scooter nicht über eine dafür erforderliche Versicherung. Gegen die Unfallverursacherin wurden daher Ermittlungsverfahren wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Aufgrund ihrer Verletzungen konnten sie bislang nicht zu den Tatvorwürfen vernommen werden. Am Fahrzeug des Unfallgegners und am Roller selbst entstanden lediglich geringe Sachschäden.

Die Polizei rät bei der Nutzung von E-Scootern, sich unbedingt vor der ersten Fahrt umfassend mit den Fahreigenschaften vertraut zu machen. Es sollte immer ein Helm getragen werden, denn das Verletzungsrisiko bei einem Unfall ist erheblich. Auch für E-Scooter gilt, wie beim Auto, die 0,5 Promille Grenze!