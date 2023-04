Wörth – Schwerer Unfall auf der #B9

Wörth / B9 / (ots)

Am 04.04.2023, um 16:55 Uhr, ereignete sich auf der “Bienwald B9”, zwischen dem Langenberg und der französische Grenze, in Nähe der Einmündung zur K17, ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 31-jähriger Skoda-Fahrer aus dem Landkreis Germersheim befuhr die B9 in Fahrtrichtung Grenzübergang. Ein 73-jähriger BMW-Fahrer aus dem Landkreis Bad-Kreuznach, gefolgt von einem 52-jährigen LKW-Fahrer aus den Niederlanden, befuhren die entgegengesetzte Fahrspur. In einer langgezogenen Rechtskurve kam der Skoda-Fahrer auf die Gegenfahrbahn und touchierte hierbei seitlich den entgegenkommenden BMW. Anschließend stieß der Skoda frontal mit dem LKW zusammen, sodass der Skoda in den Grünstreifen geschleudert wurde. Der LKW kam teilweise neben der Fahrbahn zum Stehen. Der 31-jährige musste durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug gerettet werden und kam anschließend mit schwersten Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus. Der LKW-Fahrer erlitt einen Schock. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 92.000 Euro. Die Unfallörtlichkeit wurde zum Zweck der Unfallaufnahme gesperrt. Ein Sachverständiger wurde hinzugezogen.