Öffnungszeiten der Stadtbibliothek Mannheim in den Osterferien 2023

Für die Osterferien gelten in der Stadtbibliothek folgende Öffnungs- bzw. Schließungszeiten:

Die Zentralbibliothek, die Kinder- und Jugendbibliothek und die Musikbibliothek in der Innenstadt sowie die Zweigstelle Rheinau sind vom 7. (Karfreitag) bis 10. April (Ostermontag) geschlossen.

Die Zweigstelle Neckarau ist dagegen schon ab Gründonnerstag, 6. April, geschlossen, öffnet aber nach den Feiertagen ab dem 11. April regulär.

Die Zweigstelle Käfertal ist vom 3. bis 15. April mit folgenden Ferienöffnungszeiten geöffnet: Montag und Mittwoch 14 bis 16 Uhr, Dienstag und Freitag 10 bis 12 Uhr.

In Herzogenried und Neckarstadt-West schließen die Zweigstellen vom 6. bis 15. April.

Die Zweigstelle in Friedrichsfeld startet bereits ab dem 5. April bis 15. April in die Ferienzeit.

Die Zweigstelle Schönau ist in der Woche vom 3. bis 6. April nur am Montag 13 bis 18 Uhr und Mittwoch 9 bis 13 Uhr geöffnet und ab dem 11. April bis 15. April in den Osterferien.

Bei der Mobilen Bibliothek entfällt am 5. April der Nachmittags-Fahrbetrieb und vom 7. bis 15. April bleibt die Mobile Bibliothek im Depot stehen.

Vom 7. bis 15. April befinden sich auch folgende Zweigstellen in den Osterferien: Sandhofen, Seckenheim und Feudenheim bleiben in dieser Zeit geschlossen.

Die Zweigstelle Vogelstang ist in den Osterferien vom 3. bis 11. April geschlossen. Vom 12. bis 14. April kann die Bibliothek zu folgenden Zeiten besucht werden: Mittwoch, Donnerstag und Freitag 9 bis 13 Uhr.

Mehr Informationen zu den einzelnen Bibliotheken und Öffnungszeiten bietet die Stadtbibliothek auf ihrer Homepage an: www.stadtbibliothek.mannheim.de

Quelle: Stadt Mannheim