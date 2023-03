Chefärzte des Klinikum Ludwigshafen ausgezeichnet

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Mit der aktuellen Ärzteliste „Gute Ärzte für mich“ zeichnet das Magazin stern die besten Fachärzte Deutschlands aus. In insgesamt 9 Fachge-

bieten konnten dabei Chefärzte des Klinikum Ludwigshafen überzeugen und werden durch das Magazin als herausragende Spezialisten ihres Faches empfohlen.

Prof. Raoul Bergner wird im Gebiet Rheumatologie als Experte empfohlen mit spezieller Expertise in dem Bereich der Vasculitiden (Entzündungen von Blutgefäßen) und Sarkoidose (entzündlichen Erkrankungen des Organsystems). Prof. Edgar Dippel wird im Magazin als Hautspezialist gelistet; er überzeugt insbesondere auf den Gebieten der Dermatoonkologie und der Dermatochirurgie. Ebenfalls Einzug in die Bestenliste hielt der Direktor der Augenklinik, Prof. Lars-Olof Hattenbach, als Spezialist für Netzhautchirurgie. Prof. Ralf Jakobs hat in der Liste einen Platz im Fachgebiet der invasiven Gastroskopie erhalten, dort mit besonderer Empfehlung als Experte für Erkrankungen der Gallenwege und der Bauchspeicheldrüse. Prof. Markus Müller ist gleich zweimal in der Liste zu finden: Einmal aufgrund seiner Expertise im Bereich urologischer Tumorchirurgie und minimalinvasiver Operationen sowie einmal als Spezialist für robotergestützte Operationen und Blasenersatzoperationen.

Ebenfalls auf der Bestenliste aufgeführt ist Prof. Stefan Willis, der in dem Bereich der Antirefluxchirurgie durch seine umfassende Expertise der robotergestützten Operationen überzeugen konnte. Prof. Ralf Zahn schließlich ist zweifach auf der Liste zu finden: einmal als Spezialist für Aortenklappenimplantationen und einmal als Experte für kathetertechnische Mitralklappeneingriffe.

Alle genannten Klinikdirektoren sind seit vielen Jahren in Folge auch auf anderen Bestenlisten zu finden und beweisen damit ein konstantes Renommee. Um einen Platz in der Empfehlungsliste des stern-Magazins zu erhalten, mussten die Chefärzte durch Patientenempfehlungen, Empfehlungen anderer Ärzte, wissenschaftliche Tätigkeiten und ausreichend hohe Fallzahlen –also umfassende Expertise- in ihrem jeweiligen Fachüberzeugen.

Quelle Klinikum Ludwigshafen