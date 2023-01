Weinheim – Oberflockenbach und Ritschweier waren stromlos

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

In Oberflockenbach und Ritschweier kam es am Sonntagabend zu einem kurzen Stromausfall. Die Freiwillige Feuerwehr war in Bereitschaft und bot Anlaufstellen an.

[RM] Am Sonntagabend kam es kurz vor 17 Uhr zu einem Stromausfall, bei dem Oberflockenbach, Steinklingen, Wünschmichelbach und Ritschweier betroffen waren. Damit die Einwohner der betroffenen Ortsteile für den Notfall Ansprechpartner vor Ort haben, ging auch die Freiwillige Feuerwehr in Bereitschaft. Die Feuerwehrgerätehäuser in Ritschweier und Oberflockenbach wurden besetzt und dienten als Anlaufstelle. Zusätzlich rückte ein Fahrzeug der Abteilung Oberflockenbach ab und stellte eine weitere Anlaufstelle an der Bushaltestelle in Steinklingen sicher. Durch den Sprechfunk konnte so eine Verbindung zur Leitstelle Rhein-Neckar aufrechterhalten werden, um bei Notfällen schnell reagieren zu können. Dies war erforderlich, da die Feuerwehr auch die Information hatte, dass es auch zu Störungen im Mobilfunknetz im betroffenen Bereich kam. Nach circa 30 bis 45 Minuten stand der Strom wieder zur Verfügung. Vorsorglich wurde die Bereitschaft noch eine halbe Stunde aufrechterhalten, bis dann gegen 18 Uhr der Einsatz für die Feuerwehrabteilungen Oberflockenbach und Ritschweier endgültig beendet werden konnte.

Unser Bild zeigt die Feuerwehrzentrale in Oberflockenbach von der die Anlaufstelle koordiniert wurde.

Foto: Sven Hufnagel / Text: Ralf Mittelbach