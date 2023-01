Landau – 150kg Fleischabfall im Wingert entsorgt

Altdorf / Edenkoben / Landau / südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots)

Bis zu 150 kg Fleischabfälle fand ein 71-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Edenkoben an seinem Weinberg am Samstag (14.01.23), gegen 14:30 Uhr. Der Weinberg befindet sich in der Nähe der Raiffeisenstraße in Altdorf. Die Abfälle wurden dort zuvor in unbekanntem Zeitraum durch den Verursacher illegal abgeladen. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter 06323 955-0 oder unter piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.