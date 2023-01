Eberbach – Öffentlicher Neujahrsempfang der Stadt Eberbach am 8. Januar 2023

Eberbach / Metropolregion Rhein-Neckar

Neujahrsempfang der Stadt Eberbach

Am Sonntag, den 8. Januar 2023 um 11.30 Uhr im großen Saal der Stadthalle

Zum öffentlichen Neujahrsempfang der Stadt Eberbach im großen Saal der Stadthalle am Sonntag, den 8. Januar 2023 um 11.30 Uhr mit anschließendem Umtrunk lädt die Stadtverwaltung alle interessierten Mitbürgerinnen und Mitbürger der Stadt Eberbach und der Ortsteile herzlich ein.

Die Stadthalle ist ab 11 Uhr geöffnet und der kath. Kindergarten St. Maria bietet für die Kinder im Kindergarten- bis Grundschulalter in den Räumlichkeiten der Stadtbibliothek von 11 Uhr bis 14 Uhr eine kostenlose Betreuung an.

Wir freuen uns auf viele Gäste.

StVE.