Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Weltweit wird an Roboterautos gearbeitet. Diese neue Technologie wird unser Zusammenleben grundlegend verändern. Was erwartet uns? Werden diese wirklichen Auto-mobile uns neue Freiheiten aufschließen oder werden wir durch sie standardisiert, kontrolliert oder verlieren durch sie den Kontakt zur Realität? Was sind die kritischen Punkte beim Engineering des Selbst-Fahrens? Über diese Fragen spricht am 10. November 2022 von 19:30 Uhr bis 21:00 Uhr Prof. Dr. Stefan Alexander bei einem Online-Vortrag des Heinrich Pesch Hauses. Der Mathematiker und Elektrotechniker analysiert Chancen und Risiken von Roboterfahrzeugen. Die Teilnahme ist kostenfrei, Spenden sind erbeten. Das Online-Seminar findet in einem virtuellen Konferenzraum von Microsoft Teams statt. Der Link zum Online-Seminar wird am jeweiligen Tag vor der Veranstaltung versendet. Die Anmeldung ist auf der Homepage des Hauses unter www.heinrich-pesch-haus.de/veranstaltungen möglich.

Quelle:

Bild: Julientromeur/pixabay.com