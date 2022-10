Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Die TSG 1899 Hoffenheim hat mit einem überlegenen 5:1-Heimsieg gegen den FC Schalke 04 am Dienstagabend das Achtelfinale im DFB-Pokal erreicht. Vor 15.633 Zuschauern in der Pre Zero-Arena in Sinsheim gingen die Hoffenheimer bereits in der 5. Minute durch Munas Dabbur mit 1:0 in Führung. Angelino erhöhte in der 16. Minute ... Mehr lesen »