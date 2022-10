Mannheim – #Pokalspiel – Waldhof gibt alles, aber verliert unglücklich gegen den 1.FC Nürnberg

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Gestern Abend verliert Waldhof im Carl-Benz-Stadion vor 17757 Zuschauer im DFB-Pokalspiel mit 0:1 gegen den 14. der 2. Liga. Die Buben zeigte eine couragierte Leistung und gaben alles. Cheftrainer Christian Neidhart veränderte seine Anfangsformation gegenüber der Auswärtspleite am Wochenende auf 3 Positionen: Für Russo, Taz und Keita-Ruel begannen Sommer, Dörfler und Riedel. Diese Rochade ging gut auf, weil Nürnberg kaum Mittel fand große Chancen sich zu erspielen. Gefährlich wurde es nur kurz vor der Halbzeit als Gerrit Gohlke Wintzheimer als letzten Mann zu Fall brachte und die Franken Elfmeter und die rote Karte forderten. Der gute Schiedsrichter, Christan Dingert, lies aber weiterspielen. So ging es nach großem Kampf der Buben mit 0:0 in die Pause.

Im 2. Durchgang konnte Nürnberg sich einmal gefährlich über rechts in den Strafraum spielen und beim Rettungsversuch von Gohlke, vor dem zuvor eingewechseltem Daferner, traf er ins eigene Tor (62.). Zwei Minuten später hätte Jans fast den Ausgleich erzielt, doch aus fünf Metern zielte er über die Latte. Waldhof versuchte in der Schlussphase noch mal alles, aber außer einem Weitschuss von Martinovic, der knapp am Tor vorbei ging, sprang keine Großchance mehr heraus.

Die Buben zeigten gestern viel Herzblut und Einsatz hoffen wir, dass es am Samstag gegen RW Essen wieder was zu feiern gibt.



