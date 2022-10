ludwigshafen – Schottersteine auf Straßenbahnschiene – Zeugen gesucht

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntagnachmittag (16.10.2022), gegen 18:35 Uhr, bemerkte ein Straßenbahnfahrer, dass sich auf den Gleisen in der Hauptstraße (Haltestelle Friedensstraße) Schottersteine befanden. Der Fahrer konnte die Steine noch rechtzeitig erkennen, bremsen und so einen Schaden verhindern. Die Polizei Ludwigshafen ermittelt nun wegen des Verdachtes des gefährlichen Eingriffes in den Bahnverkehr. Ob ein Zusammenhang mit der entgleisten Straßenbahn am 08.10.2022 (siehe unsere Pressemeldung: https://s.rlp.de/WoNKI) besteht, ist Teil der Ermittlungen. Haben Sie gesehen, wer die Schottersteine auf die Gleise gelegt hat? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

